Банк Росси отметил резкое снижение поддельных купюр в Прикамье

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России отметил резкое снижение фальшивых банкнот, выявленных на территории Прикамья с января по июнь этого года. В банковской системе региона обнаружили всего восемь поддельных купюр. В первом полугодии 2025 года их оказалось 14.

Количество фальшивок номиналом в 5 000 руб. сократилось в пять раз с 10 до двух, в 1 000 тыс. руб. – увеличилось в трех до пяти. В кредитной организации региона также обнаружили одну фальшивую 50-рублевую купюру.

В Пермском отделении Уральского ГУ Банка России резкое сокращение фальшивок связывают с постоянным усовершенствованием защитного комплекса купюр.

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