В Пермском крае за прошедшие сутки утонули три человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Наступившая жара манит жителей Прикамья к воде. Зачастую они используют запрещенные для купания места. Самое страшное, взрослые оставляют детей без присмотра.

По данным краевого ГУ МЧС России, за прошедшие сутки на водных объектах Прикамья произошло три несчастных случая. Люди утонули в Нытвенском округе на реке Сюзьва, в Пермском округе – на реке Кама, в Кунгурском округе – на пруду у деревни Ивановка. Все трагедии случились в несанкционированных местах для купания.

Печальная статистика продолжилась 28 июля. Около 12:20 в оперативную дежурную смену краевого МЧС поступила информация об утонувшем в реке Косе у поселка Кордон ребенке. Ближе к концу рабочего дня в 16:45 из Лысьвенского пруда водолазы Пермской краевой службы спасения извлекли тело мужчины. Личности погибших установлены.

«Залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около водоемов!», – призывают в краевом ведомстве.

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