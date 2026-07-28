В Прикамье на ближайшие часы объявили штормовое предупреждение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Пермского ЦГМС, вечером 28 июля и днем 29 июля местами по региону прогнозируются опасные метеоявления. Ожидаются сильный дождь и ливень, крупный град.

Метеорологи сообщили об осадках преимущественно в западной и восточной частях Прикамья. Ночью 28 июля прогремит гроза, утром 29 июля накроет туман. В восточной части Пермского края во время прохождения грозового фронта возможны порывы ветра до 22–27 м/с.

В центральной части Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность в лесах 4-го класса. В МЧС призывают пермяков соблюдать внимательность и осторожность, при необходимости звонить по телефону экстренных служб – «112».

По информации ведомства, штормовое предупреждение является прогнозом возникновения, сохранения и усиления опасных природных метеорологических явлений или комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, при которых скорость ветра превысит 15 м/с.

При объявленном штормовом предупреждении не стоит пренебрегать элементарными правилами и необходимо соблюдать меры предосторожности. В квартирах или офисах надо плотно закрыть форточки и окна, не подходите к ним близко. В загородном доме надо отключить газ и электричество, потушите огонь в каминах и печах.

Если стихия застала на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, столбами, возле стен домов, находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ, на крышах и чердаках, а также стоять под линиями электропередач, прикасаться к металлическим оградам и заборам.

Если вы едете на автомобиле по равнине, остановитесь и не покидайте его, плотнее закройте двери и окна. Не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.

Главное – сохраняйте спокойствие и не паникуйте!

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru