В Прикамье обвиняемый за изнасилование девочки бизнесмен останется под стражей

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжается судебный процесс над 53-летним бизнесменом из Большой Сосновы. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.

В отношении владельца придорожного кафе следственный управление СК РФ возбудило уголовное дело. Подозреваемого в склонении подростков к употреблению наркотиков и изнасиловании задержали в ноябре прошлого года, в начале декабря – отправили в СИЗО.

Следствие установило, что бизнесмен приглашал в кафе несовершеннолетних девушек и склонял подростков к употреблению синтетических наркотиков. Как минимум один раз он воспользовался беспомощным состоянием одной из девочек и надругался над ней. Свои преступления он совершал в потайной комнате, скрытой от остальных.

Уголовное дело рассматривает Свердловский районный суд Перми. Бизнесмен останется под стражей до 23 сентября 2026 года. По информации «Эхо в Перми», максимальное наказание за совершенные преступления составляет 20 лет.

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