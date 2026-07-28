В Перми скончалась доцент кафедры экологии ПГАТУ Тамара Старкова

Фото: пресс-служба Пермского государственного аграрно-технологического университета

Пермский государственный аграрно-технологический университет сообщил об уходе из жизни ветерана кафедры экологии и химических технологий, кандидата сельскохозяйственных наук Старковой Тамары Евстафьевны. Ветеран вуза стояла у истоков экологического и агроэкологического образования в Прикамье.

Тамара Старкова родилась в 1938 году. В 24 года после окончания Пермского сельхозинститута она работала агрономом и младшим научным сотрудником в отделе земледелия Новозыбковской опытной станции.

К преподавательской работе в ставшем родным вузе Тамара Евстафьевна приступила с 1 сентября 1969 года после окончания очной аспирантуры при кафедре растениеводства. В 1970 году она защитила кандидатскую диссертацию, в 1985 году стала доцентом по специальности «Ботаника».

Начиная с 1975 года Тамара Старкова разработала курсы лекций по охране окружающей среды и читала их на агрономическом, зоотехническом, экономическом факультетах и факультете механизации, выступила организатором и соавтором двух изданий «Памятка по охране окружающей среды».

В сферу научных интересов Тамары Евстафьевны входили естественные и сеяные кормовые угодья их использование и охрана. Особое место в ее деятельности занимала помощь производству, пропаганда природоохранительных знаний.

Во многом благодаря ее знаниям, опыту, трудолюбию и наставничеству сформировалась кафедра экологии. Тамара Старкова с 1998 по 2010 годы трудилась на посту доцента кафедры, оставив после себя множество продолжающих ее дело учеников.

Прощание с Тамарой Евстафьевной состоится 30 июля на ул. Старцева, 61, время объявят дополнительно. Коллектив кафедры экологии и химических технологий, дирекция института и ректорат Пермского ГАТУ выражают глубокое соболезнование родным и близким ушедшего из жизни коллеги.

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