«Амкар Пермь» арендовал 20-летнего вратаря из Ульяновска

Фото: пресс-служба ФК "Амкар"

Пермский футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о новом пополнении. Команду на правах аренды усилил 20-летний голкипер Денис Еремеев, ранее выступавший за ульяновскую «Волгу». В пермском клубе футболист получил 73-й номер.

Денис Еремеев родился 17 августа 2005 года в Ульяновске и является воспитанником местной «Волги». Профессиональную карьеру он начал в 2022 году. За это время вратарь провел за команду 20 официальных матчей.

В январе 2025 года Еремеев отправился в аренду в кировское «Динамо». За сезон голкипер сыграл 12 встреч и в трех из них не пропустил ни одного мяча.

До перехода Еремеева «Амкар» также усилился двумя полузащитниками — Никитой Хватом и Елисеем Снегиревым.

Ранее "КП-Пермь" писала, что Пермский футбольный клуб «Амкар» сообщил о смене главного тренера. Руководить командой теперь будет Игорь Беляев. Он пришел на смену Ярославу Мочалову, который возглавлял клуб с сентября 2025 года. Соглашение с новым главным тренером рассчитано до конца июня 2027 года.

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