В прокуратуре Пермского края рассказали об итогах работы за первое полугодие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Пермского края подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. Заседание коллегии прошло под руководством прокурора региона Павла Бухтоярова.

За отчетный период благодаря работе прокуроров удалось восстановить права 11,1 тыс. жителей края. Всего сотрудники ведомства выявили и пресекли более 44,5 тыс. нарушений закона.

В прокуратуру поступило свыше 51,5 тыс. обращений граждан. Почти 30 тыс. из них рассмотрели по существу, при этом по 7,4 тыс. жалоб были приняты положительные решения. На личный прием к сотрудникам прокуратуры пришли около 12 тыс. человек. Более половины граждан приняли руководители прокуратуры разных уровней.

Одним из главных направлений стала защита прав участников специальной военной операции и членов их семей. Им помогли восстановить доступ к социальным выплатам, медицинской помощи, безбарьерной среде и получению земельных участков.

Отдельное внимание уделялось соблюдению трудовых прав. После вмешательства прокуратуры удалось добиться выплаты задолженности по зарплате на общую сумму более 100 млн рублей.

В сфере здравоохранения восстановлены права более 130 человек на получение необходимых лекарств. Также прокуроры реагировали на нарушения сроков оказания медицинской помощи. Медучреждения дополнительно обеспечивались оборудованием, медицинскими изделиями и препаратами.

В результате принятых мер были защищены права более 1,3 тыс. детей. Речь идет о вопросах образования, медицинской помощи, отдыха и оздоровления. Кроме того, улучшились жилищные условия детей-сирот.

Прокуратура активно обращалась в суд для защиты интересов государства в экономической и экологической сферах. В государственную собственность вернули 72 га земли стоимостью более 877 млн рублей. Для компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде, прокуроры направили в суд свыше 90 исков на сумму более 295 млн рублей.

На особом контроле оставались вопросы состояния коммунальной инфраструктуры. Проверялись содержание и модернизация объектов, выявление бесхозяйного имущества, а также качество коммунальных услуг для населения.

Продолжилась и работа по защите предпринимателей. Прокуроры выявляли нарушения при оказании государственных и муниципальных услуг, проведении проверок бизнеса и привлечении предпринимателей к административной ответственности.

В условиях внешних угроз особое внимание уделялось оборонно-промышленному комплексу. Среди приоритетов — борьба с преступностью в этой сфере, своевременное выполнение государственного оборонного заказа и обеспечение антитеррористической защищенности объектов.

Системно проводилась работа по противодействию коррупции. Прокуратура активнее использовала судебные механизмы, в том числе для привлечения к ответственности лиц, нарушивших антикоррупционные требования. Число сотрудников, уволенных из-за утраты доверия, значительно увеличилось.

Кроме того, прокуратура продолжила координировать работу по борьбе с преступностью и контролировать соблюдение законодательства в сфере финансовых операций.

По итогам заседания коллегии был подготовлен план дальнейших мероприятий. Он направлен на повышение эффективности прокурорского надзора и укрепление законности в Пермском крае.

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