Министр финансов РФ Антон Силуанов встретился с губернатором Пермского края

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Губернатор познакомил главу федерального с финансовой политикой в регионе.

Доход краевого бюджета по итогам 2025 года составил 260,9 млрд руб., что на 2,6% выше запланированного показателя. В Прикамье сохраняет все принятые социальные обязательств, на которые приходится около 70% краевых бюджетных средств.

Краевые власти успешно привлекают инфраструктурные казначейские кредиты из федерального бюджета под низкую процентную ставку в 3% годовых. Идет подготовка заявки в Минэкономразвития РФ для реализации будущих инфраструктурных проектов.

Дмитрий Махонин считает важным направлением в финансовой политике списание старых кредитов перед федеральным бюджетом. Ранее списанные 5,7 млрд руб. остались в регионе и работают на развитие отрасли ЖКХ, а также помощь семьям участников СВО. Краевой Минфин проводит работу по списанию еще 3,4 млрд руб.

В целях снижения финансовой нагрузки на бюджеты муниципалитетов Прикамье внедрило механизм списания округам старых бюджетных долгов перед краем. Планируется провести списание на 246,2 млн рублей. Эта сумма соответствует объему поступления в краевой бюджет налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов.

В заключении встречи Дмитрий Махонин поблагодарил Антона Силуанова за поддержку Прикамья и региональных проектов.

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