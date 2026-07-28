В Краснокамске простились с водителем скорой помощи Вячеславом Побокой

Фото: пресс-служба Пермской станции скорой медицинской помощи

26 июля скоропостижно ушёл из жизни Вячеслав Михайлович Побока. Ему было 58 лет. Последние годы он работал водителем бригады интенсивной терапии Краснокамской подстанции скорой медицинской помощи.

Коллеги вспоминают Вячеслава Михайловича как опытного и ответственного специалиста. По словам заведующего Краснокамской подстанцией Владимира Яковлева, он отлично управлял автомобилем, хорошо ориентировался в городе и всегда знал, каким маршрутом быстрее добраться до пациента. Кроме того, Побока разбирался в медицинском оборудовании и при необходимости мог оказать первую помощь.

Профессиональные навыки Вячеслав Михайлович демонстрировал и на соревнованиях. В 2021 году он вошёл в состав 601-й врачебной бригады, которая участвовала в краевых состязаниях специалистов скорой помощи и медицины катастроф. Тогда он показал знания правил дорожного движения и умение выполнять базовую сердечно-лёгочную реанимацию.

Работе водителем скорой помощи Вячеслав Побока посвятил 16 лет. Его трудовой путь в этой сфере начался в 1998 году в отделении скорой помощи Краснокамской городской больницы. В 2003 году он временно сменил профессию, однако спустя 11 лет вернулся в службу.

После реорганизации учреждения в 2018 году Вячеслав Михайлович продолжил работать на Краснокамской подстанции, которая вошла в состав Пермской станции скорой медицинской помощи.

Скорая помощь была связана и с семьёй Вячеслава Побоки. Его мама, Лидия Михайловна, много лет работала фельдшером в краснокамской службе «03».

Коллектив службы скорой медицинской помощи выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Побоки.