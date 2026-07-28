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НовостиОбщество28 июля 2026 10:46

Исправительные учреждения Прикамья заключили госконтракты на 1,3 млрд рублей

С начала года в колониях дополнительно трудоустроили 380 осужденных
Павел ШАТРОВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

ГУФСИН России по Пермскому краю подвело итоги работы за шесть месяцев 2026 года. На коллегии краевого ведомства обсудили производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность исправительных учреждений.

Объем выпущенной продукции и оказанных услуг за прошедшие полгода составил 631,78 млн руб. К оплачиваемому труду ведомство привлекло 2 301 осужденного.

ГУФСИН Прикамья заключило государственные контракты на общую сумму 1 362,19 млн руб. Это позволило дополнительно трудоустроить 380 отбывающих срок осужденных.

Три года назад общее число осужденных и следственно-арестованных в учреждениях краевого ГУФСИН составляло 11 531 человек. На территории региона находится 17 исправительных колоний, две колонии-поселение и одна воспитательная колония.

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