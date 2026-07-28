В Прикамье оштрафовали контролера на 20 тысяч рублей за высадку подростков

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городская прокуратура Березников рассмотрела факт принудительной высадки несовершеннолетних пассажиров из общественного транспорта. Виновным в нарушении действующего законодательства признали контролера.

Контролер произвел высадку двух не достигших 16-летнего возраста подростков, у которых на момент проверки не был оплачен проезд. Ребята не смогли это сделать с помощью электронного социального проездного документа по причине перебоев в работе системы оплаты.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения надзорный орган оштрафовал контролера на 20 тыс. руб.

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