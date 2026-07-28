В Пермском крае ожидаются сильные шквалы и грозы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Пермского края предупреждают о возможном усилении ветра во время гроз. По прогнозу доктора географических наук Андрея Шихова, скорость порывов может превышать 20 м/с. Такая погода способна привести к серьёзным последствиям.

Сейчас грозовые очаги уже формируются над центральной и южной частью региона. В течение дня опасные порывы ветра могут возникнуть как на востоке (Чусовой, Лысьва, Кизел), так и на западе края (Очер, Нытва, Чернушка).

На западе Прикамья усиление ветра может быть связано с прохождением холодного фронта и сильным изменением скорости и направления ветра с высотой. На востоке дополнительным фактором станет сухой воздух и сильный прогрев поверхности — температура там может подняться до +33 °С.

К вечеру холодный фронт должен приблизиться к Перми. Вместе с ним в краевой центр придёт более влажный воздух, поэтому в городе вероятны дожди и грозы. При этом к этому времени вероятность самых сильных шквалов, по предварительным расчётам, снизится.

Однако специалисты отмечают, что точное время развития гроз спрогнозировать сложно. Если грозовые облака начнут активно расти в районе Перми уже в середине дня, когда воздух максимально прогреется, сильные порывы ветра возможны и в краевой столице.

При этом в регионе сохранится жаркая погода. Днём температура воздуха составит от +28 до +33 °С, а в Перми — около +30 °С.

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