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НовостиПолитика28 июля 2026 9:37

Прикамье вошло в число лидеров по поддержке предпринимателей — участников СВО

На Приволжский федеральный округ пришлось почти 80% всей суммы поддержки
Дарья ЩЕРБИНИНА
Прикамье вошло в число лидеров по поддержке предпринимателей — участников СВО

Прикамье вошло в число лидеров по поддержке предпринимателей — участников СВО

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия 2026 года Пермский край оказался среди регионов-лидеров по предоставлению льготных микрозаймов предпринимателям, связанным со специальной военной операцией. Предприниматели — участники СВО, их родственники и компании, поставляющие продукцию для нужд СВО, получили почти 300 млн рублей на льготных условиях.

Средняя ставка по таким займам составила 1,7% годовых. В среднем бизнес получал около 4 млн рублей на срок до трех лет.

На Приволжский федеральный округ пришлось почти 80% всей суммы специализированной микрофинансовой поддержки. В числе наиболее активных регионов оказались Татарстан и Пермский край.

С 1 июня 2026 года максимальная сумма займа увеличена до 5 млн рублей. Средства можно получить под 1% годовых без залога — достаточно поручительства региональной гарантийной организации, которой является Корпорация развития МСП Пермского края. Срок займа составляет до 36 месяцев, а отсрочка по выплате основного долга может достигать шести месяцев.