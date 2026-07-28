В Перми начнут продавать обновленные автомобили Volga Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми готовится к открытию первый дилерский центр возрожденной марки Volga. Его запустит холдинг «Автопрестиж», который планирует начать продажи новых автомобилей уже в ближайшее время. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Автосалон будет работать на шоссе Космонавтов, 427. В линейке представлены три модели — Volga K40, K50 и S50. По сути, это автомобили, созданные на базе китайских Geely Atlas, Preface и Monjaro.

Самой дорогой моделью станет Volga K50. Ее стоимость в зависимости от комплектации составит от 4,2 до 4,65 млн рублей.

Производство автомобилей Volga началось в начале июня на площадке АО «Производство легковых автомобилей» на территории Горьковского автозавода. Ранее здесь собирали автомобили марок Skoda и Volkswagen.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru