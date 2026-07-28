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НовостиОбщество28 июля 2026 7:42

Пермяки смогут побороться за звание самого спортивного города

Принять участие может любой житель города
Дарья ЩЕРБИНИНА
Пермяки смогут побороться за звание самого спортивного города

Пермяки смогут побороться за звание самого спортивного города

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа по 4 октября жители Перми смогут присоединиться к онлайн-соревнованию «Фитнес Лига Городов». Вместе с Пермью в проекте участвуют Нижний Новгород, Казань, Тюмень и Екатеринбург. Главная цель — определить город с наиболее активными жителями.

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, участники будут получать баллы за физическую активность. В зачёт пойдут прогулки, пробежки, занятия в спортивном зале и другие виды движения. Таким образом, даже обычная прогулка по набережной Камы или привычному маршруту поможет Перми набрать очки в общем рейтинге.

Принять участие может любой житель города. Для этого понадобится смартфон и приложение «Мой Фитнес». После регистрации необходимо указать Пермь, выбрать свой район и подключить источник, который будет отслеживать активность.

Результаты участников будут отображаться в онлайн-рейтинге. Заработанные баллы можно будет использовать для получения различных бонусов и скидок от партнёров проекта.

Итоги соревнования подведут в ноябре. Муниципалитеты, которые наберут больше всего баллов, получат памятные призы и награды. Подробные правила участия, требования к активности и принцип формирования рейтинга опубликованы на странице проекта.

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