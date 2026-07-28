Пермяки смогут побороться за звание самого спортивного города Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа по 4 октября жители Перми смогут присоединиться к онлайн-соревнованию «Фитнес Лига Городов». Вместе с Пермью в проекте участвуют Нижний Новгород, Казань, Тюмень и Екатеринбург. Главная цель — определить город с наиболее активными жителями.

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, участники будут получать баллы за физическую активность. В зачёт пойдут прогулки, пробежки, занятия в спортивном зале и другие виды движения. Таким образом, даже обычная прогулка по набережной Камы или привычному маршруту поможет Перми набрать очки в общем рейтинге.

Принять участие может любой житель города. Для этого понадобится смартфон и приложение «Мой Фитнес». После регистрации необходимо указать Пермь, выбрать свой район и подключить источник, который будет отслеживать активность.

Результаты участников будут отображаться в онлайн-рейтинге. Заработанные баллы можно будет использовать для получения различных бонусов и скидок от партнёров проекта.

Итоги соревнования подведут в ноябре. Муниципалитеты, которые наберут больше всего баллов, получат памятные призы и награды. Подробные правила участия, требования к активности и принцип формирования рейтинга опубликованы на странице проекта.

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