В Пермском крае перед судом предстанут мошенники Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Перми. Их обвиняют в незаконном использовании сим-бокса, передаче абонентских номеров с нарушением закона, вовлечении несовершеннолетнего в преступление и легализации полученных денег.

По версии следствия, в сентябре 2025 года трое жителей Перми, среди которых был несовершеннолетний, присоединились к организованной преступной группе. Ее действиями руководил неизвестный куратор.

Участники приобрели сим-карты, оформленные на подставных людей, и разместили в арендованной квартире специальное оборудование — сим-бокс. Оно позволяло пропускать телефонные звонки через интернет, в том числе из-за границы, а затем передавать их в российские мобильные сети так, чтобы вызовы выглядели как местные.

С сентября по октябрь 2025 года оборудование использовали для совершения других преступлений. В частности, неустановленные сообщники с его помощью звонили жителям разных регионов России и совершали дистанционные мошенничества.

Чтобы скрыть свою деятельность, пермские участники группы часто меняли сим-карты и снимали разные квартиры на короткие сроки.

Во время обысков правоохранители обнаружили около 400 сим-карт. Следователи установили, что номера, которыми пользовались обвиняемые, совпали с теми, что применялись при преступлениях в нескольких регионах страны. Общий ущерб от дистанционных мошенничеств составил почти 5 миллионов рублей.

За участие в преступной деятельности обвиняемые получили вознаграждение в криптовалюте. Позже они обменяли цифровые активы на рубли и распорядились деньгами по своему усмотрению.

Преступную схему выявили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

Дело в отношении несовершеннолетнего участника расследовалось отдельно. Сейчас его материалы уже рассматриваются судом.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу и направили уголовное дело в суд с утвержденным обвинительным заключением. Теперь обвиняемым предстоит ответить перед судом за инкриминируемые преступления.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru