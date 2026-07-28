В Перми впервые провели городской слет добровольцев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Перми состоялся первый городской слет добровольцев «Единство в действии: Карта добровольчества Перми». Участие в мероприятии приняли более 300 человек — представители некоммерческих и волонтерских организаций, Добро.Центров, партнерских сообществ и активные жители города.
О проведении слета сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем канале в социальных сетях.
Для участников организовали встречи, обмен опытом и практические мастер-классы. Отдельное внимание уделили развитию медиа-волонтерства.
Главным результатом мероприятия стало создание «Карты добровольчества Перми». В нее вошли основные направления городской волонтерской работы: существующие проблемы и цели, доступные ресурсы, механизмы взаимодействия, критерии работы и предложения от партнеров.
По словам Эдуарда Соснина, совместная работа помогла объединить участников в единое волонтерское сообщество Перми.
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