В Перми впервые провели городской слет добровольцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми состоялся первый городской слет добровольцев «Единство в действии: Карта добровольчества Перми». Участие в мероприятии приняли более 300 человек — представители некоммерческих и волонтерских организаций, Добро.Центров, партнерских сообществ и активные жители города.

О проведении слета сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем канале в социальных сетях.

Для участников организовали встречи, обмен опытом и практические мастер-классы. Отдельное внимание уделили развитию медиа-волонтерства.

Главным результатом мероприятия стало создание «Карты добровольчества Перми». В нее вошли основные направления городской волонтерской работы: существующие проблемы и цели, доступные ресурсы, механизмы взаимодействия, критерии работы и предложения от партнеров.

По словам Эдуарда Соснина, совместная работа помогла объединить участников в единое волонтерское сообщество Перми.

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