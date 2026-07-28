В Перми проведут прием граждан по вопросам загрязнения рек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

28 июля в Перми жители смогут обратиться с вопросами о загрязнении водоемов. Встреча начнется в 11:00 в приемной Президента России в Пермском крае по адресу: улица Советская, 64.

Особое внимание на приеме уделят ситуации с загрязнением рек Пыж и Мулянки.

Проведут встречу Пермский межрайонный природоохранный прокурор Иван Ахматов и заместитель председателя правительства Пермского края — министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович.

Чтобы заранее записаться на прием или уточнить детали, необходимо обратиться в природоохранную прокуратуру по телефонам 8 (342) 237-57-72 и 8 (342) 237-56-30. Звонки принимаются в рабочее время.

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