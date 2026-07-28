Гроза и сильный ветер ожидаются в Пермском крае 28 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 28 июля в отдельных районах Пермского края возможна гроза. Во время непогоды скорость порывов ветра может достигать 15–20 м/с.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю жителей региона призывают соблюдать меры безопасности.

Во время грозы рекомендуется держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и различных конструкций. Автомобилистам также советуют не оставлять машины рядом с такими объектами.

При возникновении аварий на электросетях необходимо отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует снизить скорость, отказаться от резких маневров и торможений, держать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам важно проявлять повышенную осторожность на улицах и при переходе дороги.

Спасатели рекомендуют заранее предупредить о прогнозируемой непогоде родственников и знакомых и напомнить им о правилах безопасного поведения.

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