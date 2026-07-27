В Перми прошел форум молодых парламентариев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми завершился XIII Форум молодых парламентариев Пермского края. Встреча прошла в молодежном центре «Кристалл» и собрала около 120 активистов из 30 территорий Прикамья. Об этом пишет "Business Class".

Главной темой форума стала электоральная активность молодых людей. Участники обсудили, что сегодня интересует молодежь, почему важно участвовать в выборах и как вовлечь больше молодых жителей региона в общественно-политическую жизнь.

Особое внимание уделили предстоящим выборам, которые состоятся в Пермском крае в сентябре 2026 года. Молодые парламентарии рассмотрели особенности избирательного процесса и разобрали возможные модели поведения молодежи на выборах.

Форум ежегодно проводит Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пермского края.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил, что участие молодых избирателей напрямую связано с будущим региона. По его словам, молодежь волнуют вопросы самореализации в Прикамье, трудоустройства, создания комфортных условий для жизни и поддержки будущих семей.

В рамках дискуссии участникам представили результаты исследований, посвященных электоральному поведению молодежи. Политолог и социолог, руководитель агентства «СВОИ» Александр Нода рассказал о настроениях молодых людей и отметил, что участники форума могут передать полученные знания своим сверстникам.

Эксперт подчеркнул, что активные молодые парламентарии способны стать связующим звеном между молодежью и общественно-политической жизнью региона.

Также участники обсудили работу молодежных отделений политических партий. О том, какие возможности для молодых людей открывает партийная деятельность, рассказал депутат Законодательного Собрания Пермского края и бывший участник Молодежного парламента Станислав Швецов.

Не ограничились теорией и на практике. Молодые парламентарии на время стали политическими технологами и смоделировали избирательную кампанию. Они прошли основные ее этапы — от подачи документов в территориальную избирательную комиссию до разработки стратегии, общения с избирателями и проведения агитации.

Так участники смогли не только узнать больше о выборах, но и на практике разобраться, как устроена избирательная кампания.

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