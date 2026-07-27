Пермская компания расширила работу с пром. предприятиями в регионах России

Фото: пресс-служба краевого правительства

Пермская технологическая компания «Смартбэйс» начала внедрять свою цифровую платформу SBase за пределами Пермского края. Первые пилотные проекты появились на предприятиях Свердловской и Самарской областей — в «Уральском проектно-конструкторском бюро "Деталь"» и на «Заводе приборных подшипников».

Одновременно разработчики обновили саму платформу. На основе опыта сотрудничества с предприятиями наукоемкого машиностроения в SBase появилось аналитическое ядро с алгоритмами машинного обучения. Они позволяют анализировать производственные данные и использовать их для контроля качества.

Выход в другие регионы стал следующим этапом развития проекта, который несколько лет внедряется на предприятиях Пермского края. Сегодня платформа используется в работе сразу нескольких компаний Прикамья. Среди них — Краснокамский ремонтно-механический завод, НПП «Системы контроля» («Термодат»), а этим летом к ним присоединился «Парматехмаш».

На каждом предприятии SBase применяется для разных задач. В КРМЗ с помощью платформы отслеживают жизненный цикл отдельных изделий и ведут учет инструментов на складе. В «Термодате» цифровая система охватывает модульное производство, комплектацию и работу со спецификациями, а также отдел продаж. В «Парматехмаше» с ее помощью автоматизировали планирование ремонта оборудования и контроль фактического выполнения работ.

Новые проекты в Свердловской и Самарской областях направлены прежде всего на сбор и обработку информации о различных производственных показателях, связанных с качеством продукции.

По словам директора «Смартбэйс» Сергея Суханцева, компания подошла к этапу, когда распространение платформы на новые предприятия стало логичным продолжением ее развития. Опыт работы с разными производствами, в том числе КРМЗ и «Термодатом», показал универсальность решения. Теперь его возможности проверяются уже на новых промышленных площадках.

Расширение географии работы совпало с появлением в SBase новых инструментов аналитики. Разработчики создали их с учетом специфики наукоемкого машиностроения. В этом направлении компания сотрудничает с лабораторией цифрового производства Краевой инженерной школы ПГНИУ.

Благодаря этому в платформу добавили технологии машинного обучения. Теперь система не только собирает и хранит производственные сведения, но и анализирует накопленные данные. Она помогает находить причины возможных отклонений и предлагает специалистам варианты действий для предотвращения проблем с качеством.

Еще одним направлением работы «Смартбэйс» стало сотрудничество с «Цифровой кафедрой» Пермского Политеха. Студенты получают возможность работать с платформой на практике и знакомятся с цифровыми инструментами непосредственно в процессе обучения. В компании считают, что это поможет подготовить новое поколение инженеров по качеству, которые смогут применять современные технологии в реальном производстве.

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