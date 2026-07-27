Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 15:51

Коми-Пермяцкую библиотеку могут наградить Почетной грамотой Пермского края

Окончательное решение депутаты краевого парламента планируют принять в августе
Дарья ЩЕРБИНИНА
Коми-Пермяцкую библиотеку могут наградить Почетной грамотой Пермского края

Коми-Пермяцкую библиотеку могут наградить Почетной грамотой Пермского края

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил отметить коллектив Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки имени М.П. Лихачева Почетной грамотой Пермского края. Инициатива приурочена к 125-летию учреждения и его вкладу в развитие библиотечного дела региона.

Предложение главы региона уже направлено на рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края. Ранее с инициативой о награждении коллектива выступила Дума Кудымкарского муниципального округа, которая внесла соответствующее представление губернатору.

Окончательное решение депутаты краевого парламента планируют принять на заседании, которое состоится в августе.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru