В Нижнегорском районе водитель получил три года колонии за смертельное ДТП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 21-летнему жителю Краснодарского края, ставшему виновником смертельной аварии в Нижнегорском районе Крыма. Молодому человеку назначили три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Об этом пишет "МК в Крыму".

Авария произошла в июле 2024 года на трассе «Таврида — Джанкой». Водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Nexia. В результате ДТП водитель второй машины получил смертельные травмы и погиб. Информация о самом ДТП подтверждается сообщениями о столкновении Lada Granta и Daewoo Nexia в Нижнегорском районе. ([Сайт «Комсомольской правды»][1])

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

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