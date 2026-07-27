Пострадавшим жителям Октябрьского округа и Кына выплачивают компенсацию Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском округе и поселке Кын стартовали выплаты жителям, чьи дома и имущество пострадали из-за паводка. Помощь организована по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Большинство жителей Октябрьского округа, чьи домовладения оказались в зоне подтопления, уже должны получить по 15 тысяч рублей на первоочередные нужды. Тем, кому деньги пока не поступили, выплату перечислят в ближайшие дни.

Отдельно предусмотрена компенсация за потерю движимого имущества — мебели, бытовой техники, дров и других вещей. В Октябрьском округе уже зарегистрировано 193 заявления. Размер выплаты будет зависеть от фактического ущерба, но не превысит 200 тысяч рублей. Ожидается, что компенсации начнут перечислять в конце этой недели — начале следующей.

Средства на выплаты выделяются из резервного фонда Пермского края.

Кроме того, администрация Октябрьского округа принимает заявления на компенсацию за погибший урожай, а также поврежденные заборы и ограждения. Максимальный размер такой помощи составляет 25 тысяч рублей на одно домовладение.

Специалисты краевого Минстроя продолжают обследовать дома, которые получили серьезные повреждения. По итогам оценки собственникам предложат восстановить жилье либо получить альтернативный вариант — решение будет приниматься с учетом их пожеланий.

Одновременно в пострадавших населенных пунктах продолжается восстановление дорог и мостов. Работы проводят специалисты Минтранса Пермского края, управления автодорог и транспорта, а также подрядные организации.

Помощь местным жителям оказывают и волонтеры. Они участвуют в уборке территорий возле домов и доставляют гуманитарную помощь непосредственно нуждающимся.

Получить единовременную материальную помощь и оформить компенсацию за утрату движимого имущества можно в территориальных управлениях Министерства труда и социального развития Пермского края:

Октябрьский округ: рабочий поселок Октябрьский, ул. Ленина, 62. Телефон: +7 (342) 662-29-47. Поселок Кын: г. Лысьва, ул. Мира, 26. Телефон: +7 (34249) 3-01-02.

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