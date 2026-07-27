Экс-замглавы Кировского района Перми останется под арестом до конца сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Срок домашнего ареста бывшего заместителя главы Кировского района Перми Дмитрия Сыпачева продлили еще на два месяца. Как сообщили в Ленинском районном суде, ограничение будет действовать до 24 сентября 2026 года. Об этом пишет "Эхо Перми".

Уголовное дело против экс-чиновника связано с обвинением в мошенничестве с бюджетными средствами. Сыпачева задержали в ноябре 2025 года.

По версии следствия, он передавал в краевое министерство территориальной безопасности документы с недостоверными сведениями. Они якобы подтверждали содействие в привлечении граждан к заключению контрактов на военную службу. В результате, считают следователи, из бюджета было похищено около 4,7 млн рублей.

Позже к делу присоединили еще один эпизод. Он связан с хищением 800 тысяч рублей, которые были выделены из бюджета Пермского края на мероприятия, связанные с проведением СВО.

Второе уголовное дело возбудили в отношении пока не установленных лиц.

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