В Пермском крае задержали подозреваемых в хищении выплат у военнослужащих Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми сотрудники полиции совместно с региональным УФСБ и УФСБ России по Центральному военному округу задержали двух предполагаемых участников преступной группы. При задержании силовую поддержку оказали сотрудники Росгвардии.

Фигурантами дела стали женщина 1980 года рождения и мужчина 1989 года рождения. Им предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой. Один из случаев остался на стадии покушения.

По данным следствия, подозреваемые находили людей и убеждали их заключать контракты с Министерством обороны России. После этого злоумышленники получили доступ к выплатам, которые полагались военнослужащим.

В одном из эпизодов фигуранты похитили 1,5 млн рублей, выплаченных мужчине после заключения контракта с Минобороны. В другом случае они намеревались завладеть еще 1,1 млн рублей, однако довести задуманное до конца не смогли — подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, участники группы искали женщин, которые соглашались на фиктивные браки с потерпевшими. Такой способ, по версии следствия, должен был позволить получать дополнительные выплаты. Часть денег женщины планировали оставлять себе, а остальное передавать организаторам.

На данный момент следователи установили пять женщин, заключивших такие браки. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовные дела расследует специализированный следственный отдел СУ УМВД России по Перми, который занимается преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Суд отправил одного из обвиняемых под стражу. Его предполагаемой сообщнице назначен запрет определенных действий.

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