В Челябинске спасли подростка с тяжелой травмой шеи Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Детской областной больницы в Челябинске рассказали, как спасли подростка, который поступил к ним с тяжелой травмой шеи. Оказалось, что парень ехал на мотоцикле и налетел на растянутую проволоку. Она рассекла шею до самого позвоночника, повредив трахею и пищевод. Каким-то чудом остались не тронуты сонная артерия и вены — жизненно важные сосуды. Об этом пишет hornews.com.

Попав в приемный покой Детской областной больницы, подросток дышал через рану на шее. Анестезиологу Элине Кафеевой стоило немалых профессиональных усилий заинтубировать мальчика. Это, как отмечают в региональном Минздраве, было решающим действием в спасении подростка. Трубка восстановила доступ кислорода в легкие и защитила их от кровотечения и слюны.

Следующие 12 часов команда хирургов готовила мальчика к операции. За него взялись главный детский хирург Челябинской области Николай Ростовцев и его коллеги Максим Ядыкин и Вадим Ромасенко. Они провели пластику пищевода.

Осталось восстановить трахею. К операционному столу встал токаральный хирург ГКБ №8 с опытом работы более 30 лет Василий Фастаковскй. Орган был раздроблен, так что хирургам пришлось удалить два хрящевых кольца и сшить её вместе, мобилизовав нужные участки. Операция прошла успешно.

— О подобном случае мне рассказывал профессор Александр Иванович Неробеев. Он поделился опытом, как поступить в такой ситуации, так что я был готов. Мы с командой спокойно отнеслись к задаче и чётко выполнили свою работу. Ребёнок пробыл у нас в больнице всего 12 дней, – отметил Николай Ростовцев.

После подростка отправили в Морозовскую больницу в Москве — там ему удалили дыхательную трубку и провели дополнительные обследования. Требовалось также восстановить голос — к этому процессу подключились фониаторы.

Сейчас, как уточняют в Минздраве Челябинской области, подросток вернулся к обычной жизни.

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