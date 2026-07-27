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НовостиЗвезды27 июля 2026 10:53

Катерина Шпица сразится в кулинарной битве против Константина Ивлева

Пермская актриса на время декрета решила стать домохозяйкой
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: телеканал «Пятница!».

Фото: телеканал «Пятница!».

Пермская актриса Катерина Шпица приняла участие в кулинарном шоу «Домохозяйки против шефов». Она в числе команды домохозяек под руководством артистки Ольги Картунковой сразилась против команды Константина Ивлева.

В новом выпуске второго сезона проекта, который выйдет 27 июля на телеканале «Пятница!», в приготовлении мусаки будут состязаться звездные пары - в том числе Катерина Шпица и ее муж Руслан Панов.

- Я в долгожданном декрете, у меня наконец-то много свободного времени, я могу отрываться на кухне и много экспериментировать. Для меня домохозяйка — долгожданная ипостась. Сегодня мы с мужем выясняем, кто лучше готовит, - рассказала 40-летняя актриса.

Оценивать блюда станет актер и комик Максим Киселев.