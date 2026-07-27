В Перми около десяти человек пострадали из-за жары Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Перми девять жителей обратились за медицинской помощью из-за жары. Среди них были пять взрослых и четверо детей. У всех медики выявили признаки теплового удара. Об этом сообщили на Пермской станции скорой медицинской помощи.

Напомним, Пермь 26 июля преодолела температурный максимум на 0,2 градуса. Побит рекорд 55-летней давности в +32,6 градуса. Новая рекордная высота составила +32,8 градуса.

Врачи отмечают, что к основным признакам теплового удара относятся головная боль и головокружение, повышение температуры тела, учащенный пульс и дыхание. У человека также могут появиться возбуждение, сухость кожи и отсутствие потоотделения.

В жаркую погоду специалисты советуют выбирать свободную одежду из легких материалов, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и регулярно пить воду.

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