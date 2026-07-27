Администратор магазина в Перми обчистила кассу на 137 тысяч рублей

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В Перми на исполнение судебных приставов по Дзержинскому району поступило исполнительное производство. Суд постановил взыскать с жительницы города денежные средства в размере 137 тыс. руб.

Администратор одной из торговых точек крупной сети продуктовых магазинов в Перми совершила фиктивную операцию в системе учета. Женщина использовала логин и пароль директора магазина. Она формально отразила передачу денег в банк, но фактически не передала их.

После совершенной махинации сотрудница магазина изъяла из сейфа наличные деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Своими действиями она несла компании крупный ущерб.

Суд квалифицировал ее действия как присвоение или растрату, совершенные с использованием служебного положения. В ходе разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Помимо уголовного наказания в виде 1,5 лет лишения свободы условно, суд обязал ее возместить причиненный ущерб.

В установленный законом срок должница финансовые обязательства не исполнила. Судебный пристав применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора и запретил ей совершать регистрационные действия с квартирой и машиной, обратил взыскание на получаемые доходы и денежные средства на банковских счетах.

«Спустя некоторое время принудительные меры позволили взыскать всю сумму нанесенного ущерба и перечислить по назначению. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

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