Количество 5G-устройств в Пермском крае выросло на 41 процент

Фото: Евгений Поторочин, пресс-служба МегаФона

В Пермском крае наблюдается активная динамика перехода на смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения — за год рост составил 41 процент. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив данные зарегистрированных в сети девайсов.

По темпу прироста смартфонов с поддержкой 5G Пермский край входит в топ-30 регионов, опережая Башкортостан, Саратовскую и Волгоградскую области. Лидируют по этому показателю Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%).

Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Также высокое число таких смартфонов у абонентов в Самарской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской областях.