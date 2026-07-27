В Прикамье прогнозируют возвращение ливней и прохлады

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Метеорологи прогнозируют на этой неделе спад жары. Тропики сменит типичный для лета характер погоды.

Доктор географических наук и один из самых цитируемый метеоэкспертов региона Андрей Шихов рассказал об аномальном характере погоды до четверга, 30 июля. В первые дни недели продолжится вынос тропической жары в Прикамье. Температура воздуха днем превысит +30 градусов, выше +20 градусов – ночью.

«Над всей территорией Пермского края наблюдается полное отсутствие облачности. Ситуация достаточно редкая для лета и чаще бывает в мае или сентябре. Это обусловлено нисходящими движениями в антициклоне, который достиг максимального развития», – делится Андрей Шихов.

Изменения стоит ждать уже в предстоящую среду, когда над западными и восточными районами Прикамья прогремят грозы. Сильные осадки будут маловероятны, но температура воздуха уже не превысит +30 градусов.

Ночь на четверг окажется значительно прохладнее – около +13…+18, днем до +27…+29 градусов. Ближе к вечеру начнет смещаться холодный фронт через южные районы Прикамья, он принесет сильные ливни с вероятностью выпадения 30-50 мм осадков и более.

С пятницы до воскресенья, 31 июля – 2 августа, характер погоды определит входящий циклон. Установится типичная для этого лета погода с температурой воздуха ночью от +14 до +19 градусов, +20…+25 градусов – днем, а также с высокой вероятностью сильных ливней.

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