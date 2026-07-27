В Прикамье ФСБ обезвредила мошенников, промышлявших грабежом участников СВО

Кадр из оперативного видео пресс-службы УФСБ России по Пермскому краю

В Пермском крае ФСБ при взаимодействии с краевым ГУ МВД России обезвредили преступную группу, причастную к мошенничеству и хищению денежных средств участников СВО. Задержание провели при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

ФСБ установила причастность к противоправной деятельности женщины 1980 и мужчины 1989 годов рождения. Они обвиняются в двух эпизодах мошенничества. По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, задержанные подыскивали и убеждали желающих подписать контракт с Минобороны РФ.

Злоумышленники успели похитить 1,5 млн руб., выплаченных одному из потерпевших за заключение контракта. Во втором случае они намеревались похитить 1,1 млн руб., но не успели завершить задуманное из-за задержания.

Участники преступной группы подыскивали женщин, готовых заключить фиктивный брак с потерпевшими для получения дальнейших выплат. Одну часть поступающих средств они должны были оставлять себе, другую передавать организаторам. Установлены личности пяти женщин, вступивших в брак. Они находятся под подпиской о невыезде.

Следственное управлением МВД России по городу Перми на основании представленных краевым УФСБ материалов возбудило уголовное дело по признакам покушения на мошенничество. Виновным по выдвинутой статье грозит штраф либо лишение свободы на срок до 7 лет.

ФСБ проводит оперативно-розыскных мероприятия и следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности задержанных. По решению суда задержанного мужчину заключили под стражу, его подельнице избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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