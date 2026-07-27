МФЦ Прикамья оказали 1,4 млн госуслуг за шесть месяцев

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевой МФЦ подвел итоги работы за шесть месяцев 2026 года. Отделения «Мои Документы» на территории региона оказали 1,4 млн госуслуг.

Ежедневно в МФЦ обращаются более 10 тыс. человек, 99% заявителей оценили высоким качество обслуживания отделений. МФЦ предоставляют около 2 тыс. услуг, с начала года их пополнили 303 новые позиции.

Жители Перми с 1 июля получили возможность оформлять в МФЦ свидетельства о рождении и смерти. Для других территорий эта услуга станет доступна с 15 июля 2027 года. Краевые власти намерены сделать МФЦ «единым окном» для всех очных обращений граждан.

Первый прием клиентов краевой МФЦ провел в Перми 1 марта 2012 года. В этот день для жителей города открыли 13 окон в Центральном отделении.

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