В Прикамье похоронят погибшим в 22 года участника СВО

Фото: Администрация Кизеловского муниципального округа

В Кизеле у памятника воинам-кизеловцам 28 июля с 10:30 состоится церемония прощания с погибшим на СВО земляком. Копань Даниил Павлович погиб при исполнении воинского дога в марте 2024 года.

Даниил Копань родлся в 2002 году. В зоне проведения специальной военной операции проходил службу младшим сержантом на должности механика-водителя.

Администрация Кизеловского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.

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