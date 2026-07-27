Ушел из жизни бывший гендиректор АО «Пермские моторы» Владимир Киндеркнехт

Фото: «Музей Авиамоторов»

В начале прошлой недели, 20 июля, скончался бывший генеральный директор АО «Пермские моторы» Владимир Викторович Киндеркнехт. Об этом говорится в группе «Музей Авиамоторов».

Владимир Викторович Киндеркнехт родился 13 декабря 1950 года в северном заполярном городе Дудинка (Красноярский край). В этот населенный пункт в 1941-м были депортированы его предки из числа поволжских немцев. Впоследствии семья перебралась в поселок Ныроб, расположенный в Пермской области, где будущий руководитель получил школьный аттестат. Затем он стал студентом факультета авиадвигателей Пермского политехнического института, который в 1973-м окончил с отличием.

Трудовой путь Владимир Киндеркнехт начинал на моторостроительном предприятии в 31-м цехе в должности сменного мастера. В 1975-м он уже занимал пост старшего мастера в 43-м цехе, а год спустя стал заместителем начальника 44-го цеха. С 1979 года возглавлял цех № 31. В 1984-м его труд был отмечен орденом «Знак Почета». В 1985 году он получил назначение на должность заместителя главного инженера по вопросам реконструкции, а в 1987-м курировал подготовку производства на той же позиции. В 1992-м его перевели на пост заместителя гендиректора по авиационному направлению. С 1994 по 1997 годы он руководил ОАО «Пермские моторы» в качестве генерального директора.

Как говорится в группе «Музей Авиамоторов», на протяжении всей своей управленческой карьеры Владимир Викторович последовательно отстаивал интересы предприятия перед акционерами из различных финансово-промышленных структур, которые были далеки от специфики авиастроения. Он принимал деятельное участие в запуске серийного выпуска, отладке и получении сертификатов для двигателя ПС-90А. В дальнейшем Киндеркнехт выступил одним из соучредителей компании «Авиализинг» и вошел в ее руководство. При его непосредственном участии авиакомпания «Пермские авиалинии» стала одной из первых, кто начал эксплуатировать самолеты Ту-204.

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