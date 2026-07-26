В Перми появится новое пассажирское судно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило тендер в электронной форме на предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу) пассажирского судна. По данным портала госзакупок, на который обратил внимание "Коммерсант-Прикамье", максимальная цена контракта установлена на уровне 618,57 млн руб.

Прием заявок от участников продлится до 18 августа, а подведение итогов назначено на 20 августа. Договорные отношения с победителем планируется оформить на четверть века.

Как следует из опубликованной документации, право временного владения и пользования судном перейдет к лизингополучателю с 1 июля 2028 года. Услуга должна оказываться в промежутке с момента подписания контракта по 30 июня 2053 года. В техзадании прописаны требуемые параметры судна: протяженность корпуса — от 30 до 40 метров, показатель ширины — от 4 до 12 метров, высота борта — не более 3 метров, максимальная осадка в грузу — до 3 метров. Скорость на спокойной воде в эксплуатационном режиме должна составлять не менее 10 км/ч, чтобы укладываться в расчетное время рейса в 6,5 часа. Помимо этого, автономность плавания определена в промежутке от 8 часов, дедвейт — от 10 тонн, а пассажировместимость — от 120 до 200 человек.

Стоит напомнить, что активная работа по обновлению речного флота в Прикамье стартовала в 2025 году. Именно тогда стало известно о намерении региональных властей организовать межмуниципальные и межрегиональные перевозки, в том числе с задействованием скоростных судов на подводных крыльях типа «Метеор» и «Восход». Кроме того, в перспективе рассматривается вопрос запуска рейсов на водных такси Looker. В настоящее же время прогулочные маршруты в акватории Камы выполняют речные трамвайчики и суда «Экоход».

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