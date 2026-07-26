В МВД рассказали подробности ДТП с четырьмя пострадавшими под Краснокамском

Фото: Аварийно - спасательное формирование МКУ"УГЗЭП".

В пресс-службе краевого главка полиции "КП-Пермь" рассказали подробности аварии под Краснокамском, где пострадали четверо человек.

- Сегодня около 10.10 на автодороге Кострома -Шарья-Киров-Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель 2001 г.р., управляя а/м ВАЗ -2115, на 1074 км трассы допостул столкновение с попутно двигавшимся а/м Мазда, после чего отечественное транспортное средство опрокинулось. В результате автоаварии различные травмы получили четрые человека. Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, - рассказали в МВД.

В ВАЗе пострадали 25-летний водитель и пассажиры-женщины - 25 и 48 лет. В "Мазде" пострадала 28-летняя женщина-водитель. В пресс-службе краевого Минздрава "КП-Пермь" сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии, одна женщина - в состоянии средней степени тяжести и еще две женщины находятся в удовлетворительном состоянии.

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