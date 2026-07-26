Суд взыскал с организаторов "Щелкунчика" деньги за перенос спектакля в Перми

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Cуд встал на сторону Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в споре с организатором ледового спектакля «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром».

Напомним, компания-организатор «Ледовые сезоны» в конце 2025 – начале 2026 года сдвинула сроки проведения мероприятия в ряде российских городов, не назначив при этом новую конкретную дату.

Один из зрителей, приобретший билет в Пермском крае, опираясь на статью 28 закона «О защите прав потребителей», потребовал от организатора возврата уплаченных денег. Однако по собственной инициативе компания в отведенный законом десятидневный срок средства не вернула. Тогда гражданин обратился за помощью в надзорное ведомство.

Согласно нормам действующего законодательства (ч. 9 ст. 52.1 Основ культуры РФ), при отмене, замене или изменении даты зрелищного мероприятия исполнитель или реализатор билетов обязан полностью возместить зрителю его стоимость по требованию последнего. Руководствуясь этим положением, Управление подало иск к ООО «Ледовые сезоны» с требованием взыскать стоимость билетов, неустойку, понесенные убытки и компенсировать моральный вред.

Мировой судья принял решение удовлетворить претензии ведомства в полном объеме. Общая сумма взыскания составила 30 200 рублей, при этом размер компенсации за нанесенный моральный ущерб был определен в 5 000 рублей.

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