Четверо человек пострадали в аварии на подъезде к Краснокамску

Фото: Аварийно - спасательное формирование МКУ"УГЗЭП".

Утром в воскресенье, 26 июля, на подъезде к Краснокамску произошло серьезное ДТП.Столкнулись две легковушки - ВАЗ и "Мазда". Как сообщается в группе краснокамских спасателей ВКонтакте, вызов от ЕДДС им поступил в 10.14

К месту аварии спасатели приехали вместе с сотрудниками 11-й пожарно-спасательной части. Машины стабилизировали и сняли клеммы с аккумуляторов, чтобы исключить возгорание.

Фото: Аварийно - спасательное формирование МКУ"УГЗЭП".

После столкновения в ВАЗе пострадали 25-летний водитель и пассажиры-женщины - 25 и 48 лет. В "Мазде" пострадала 28-летняя женщина-водитель. Всех пострадавших передали врачам скорой.

Фото: Аварийно - спасательное формирование МКУ"УГЗЭП".

- В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефону ЕДДС Краснокамского МО - 112, - напоминают спасатели.

В пресс-службе краевого Минздрава КП-Пермть сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии, одна женщина - в состоянии средней степени тяжести и еще две женщины находятся в удовлетворительном состоянии.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru