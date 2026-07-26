За год в Перми вдвое подорожали билеты на концерты

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Согласно статистике, предоставленной сервисом Ticketscloud на основе анализа реализации билетов на культурные и развлекательные события, в Перми в первой половине 2026 года зафиксирован существенный прирост средней стоимости билета. В музыкальном сегменте этот показатель достиг 7521 рубля, что практически вдвое превосходит результат за аналогичный период прошлого года, когда он составлял 3961 рубль.

Следующую позицию по величине среднего чека занимают шоу-программы с суммой 6771 рубль, замыкает тройку лидеров направление «Развитие», где средняя цена билета остановилась на отметке 4724 рубля. Помимо этого, специалисты отмечают ощутимое повышение среднего чека в сегментах вечеринок, театральных постановок, фестивальных мероприятий и балетных спектаклей.

По числу приобретенных билетов лидерство остается за концертами: за первые шесть месяцев текущего года их купили 3794 уникальных посетителя. В категории «Шоу» зафиксирован наиболее внушительный прирост зрительской аудитории — число индивидуальных покупателей выросло более чем в 11 раз, поднявшись с 107 до 1183 человек. Аналитики также констатируют заметное увеличение интереса к фестивалям, театрам и образовательно-развивающим проектам.

В основе исследования лежат обезличенные сведения о транзакциях, осуществленных через платформу Ticketscloud, при этом учитывались продажи в интервале с 1 января по 14 июля как 2025-го, так и 2026 года. В выборку попали только те категории, где средний чек был положительным, а количество уникальных приобретателей составляло минимум двух человек.

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