В Перми окончены поиски пропавшего два дня назад подростка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми нашли живым пропавшего два дня назад подростка. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск".

- Найден! Жив! - емко написали волонтеры.

Где все это время пропадал мальчик, не говорится.

Напомним, подростка искали с пятницы, 24 июля, в тот вечер он вышел из дома в Индустриальном районе и исчез.

Кстати, в Перми продолжаются поиски загадочно пропавшей 24-летней студентки Эльвиры Халиловой. 14 августа около 23.00 она сказала брату, с которым вместе живет в микрорайоне Южный, что пойдет в гости к подруге Алисе – в доме напротив, но, как выяснилось позже, у нее она так и не появилась.

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