В Перми пропал 14-летний подросток

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" опубликовали ориентировку на 14-летнего мальчика. Вечером в пятницу, 24 июля, он ушел из дома в Индустриальном районе и исчез.

Примет

Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, черные короткие волосы, темно-карие глаза. Был одет в белую с черными рукавами футболку, черные джинсовые шорты, черные кеды. С собой был рюкзак.

Если вам что-либо известно о пропавшем, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

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