Пик жары в Пермском крае придется на 27 июля

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Доктор географических наук ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале "Опасные природные явление" рассказал о самом жарком дне июля. Синоптик ориентировался на прогностическую модель AICON, по данным которой пик жары на Урале ожидается 27 июля.

- Раскаленный воздух будет поступать по западной периферии антициклона, центр которого расположится над Челябинской областью, - говорит Шихов. - В ряде регионов максимальная температура воздуха достигнет +33…+36 градусов. К 17:00 температура окажется на 8–12 градусов выше климатической нормы. Затем наиболее жаркая воздушная масса начнет смещаться к северу Урала.

Как и сообщали ранее в Пермском Гидромеьцентре, после 29–30 июля температура начнет постепенно снижаться, а в первой декаде августа на Урале ожидается более прохладная погода с дождями.

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