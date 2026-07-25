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НовостиОбщество25 июля 2026 17:49

В Прикамье крупная торговая сеть заморозит цены на школьные товары

С инициативой вышло Пермское УФАС
Павел ШАТРОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед новым учебным годом торговая сеть «Детский мир» зафиксировала цены на отдельные канцелярские товары, а также одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года. Компания обеспечит наличие школьных товаров во всех магазинах сети.

«Детский мир» в ассортимент товаров по минимальным ценам включил десятки товаров, включая рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества.

«Соблюдение принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможное увеличение их стоимости в период сезонного спроса», – отметила пресс-служба Пермского УФАС.

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