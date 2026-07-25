В Перми с 1 сентября расширят зону платной парковки

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Перми внес изменения в постановление «О создании и использовании на платной основе парковок общего пользования местного значения». На основании внесенных изменений с 1 сентября 2026 года появятся новые платные парковки вдоль проезжей части, внутризональные плоскостные парковки и перехватывающая парковка.

Новые платные парковки вдоль проезжей части разместят на территориях ограниченных: ул. Героев Хасана от ул. Соловьева до ул. Чкалова; ул. Куйбышева от ул. Соловьева до ул. Чкалова; ул. Чкалова от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана.

Внутризональные плоскостные парковочные пространства появятся: вблизи зданий №32 по ул. Чернышевского; №9А, №9Б, №9 по ул. Героев Хасана; с восточной стороны от ТЦ «Семь пятниц» по ул. Революции, № 60/1.

Перехватывающую плоскостную парковку общего пользования оборудуют вдоль ул. Краснофлотской вблизи зданий по ул. Куйбышева, 53А и по ул. Краснофлотской, 14А.

Стоимость парковки составит 30 руб. в час.

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