Бастрыкин ждет доклад по делу об отсутствии водоснабжения в прикамской деревне

Фото: Информационный центр СК России

Соцсети Прикамья разместили информацию о бедственном положении жителей деревни Поповка Кунгурского округа. В домовладениях на улицах Вишневой и Солнечной отсутствует централизованное водоснабжение.

Бесплатный подвоз воды не организован, жители деревни вынуждены приобретать ее за свой счет или использовать талую и дождевую воду. Несколько земельных участков были ранее предоставлены многодетным семьям, которые не имеют возможности начать их освоение.

Обращения жителей древни в компетентные органы результатов не принесли. Проведение водопровода запланировано не ранее 2033 года. Краевое следственное управление СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Главу ведомства также интересуют принимаемые мера к восстановлению права жителей населенного пункта на качественное водоснабжение.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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