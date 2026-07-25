В Пермском крае на День ВДВ ограничат розничную продажу алкоголя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье соответствии с постановлением краевого 2 августа установят запрет на розничную продажу алкогольной продукции. На территории региона отметят День воздушно-десантных войск (ВДВ).

Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.. В обоих случаях также предусмотрена с конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Запрет на продажу алкогольной продукции не затронет заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков на вынос в них также будет запрещена.

С начала года для жителей Пермского края общими на запрет розничной торговли алкоголем стали: 7 января – Рождество, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 мая – День Победы, 26 мая – школьное мероприятие «Последний звонок», 28 мая – День пограничника, 1 июня – День защиты детей, 12 июня – в День России, 27 июня – День молодежи.

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