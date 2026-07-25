В Пермском крае временно ограничили движение грузового транспорта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Пермского края сообщила о временном ограничения движения грузового транспорта на дорогах общего пользования федерального значения. Ограничения действуют в отношении транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов.

Ограничение ввели с 08:00 до 20:00 (время – московское) 25 июля в связи с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями при повышении температура воздуха +32 градуса и выше.

Одновременно с Прикамьем ограничения действуют на территориях Свердловской, Оренбургской, Курганской и Челябинской областей, Республик Башкортостан и Татарстан.

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