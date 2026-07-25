В СВО погиб помощник участкового из Перми Сергей Кокорин

Фото: Администрация Еловского муниципального округа

Село Куштомак Еловского округа Прикамья проводит в последний путь погибшего на СВО земляка. Кокорин Сергей Павлович погиб при исполнении воинского долга. Мама Татьяна Афонасьевна одна воспитала единственного сына и его восьмерых сестер.

Сергей Кокорин родился 3 апреля 1986 года в селе Куштомак Еловского района Пермской области. Окончил девять классов в Сугановской средней школе. После срочной службы переехал в Пермь.

Работал помощником участкового в ОВД Кировского района, на заводе ООО «Кедрон» слесарем механико-сборочных работ. В 2012 году у Сергея родился сын Матвей.

Сергей Павлович 18 ноября 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Проходил службу ефрейтором с ВДВ, выполнял боевые задачи в Запорожской области. Погиб в 20 февраля 2024 года. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка. Церемония прощания состоится 26 июля с 10:00 в селе Куштомак на ул. Центральной, 20.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru